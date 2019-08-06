Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5403
  • 6,2136
  • 260.913
  • 99415.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Bir hayal gerçek oluyor! Uçan Otomobilin deneme uçuşu yapıldı

Bir hayal gerçek oluyor! Uçan Otomobilin deneme uçuşu yapıldı

Bir hayal gerçek oluyor! Uçan Otomobilin deneme uçuşu yapıldı

Japonya'da geliştirilen uçan otomobilin prototipi ile deneme uçuşu yapıldı. Aracın yazılımını geliştiren firma, uçan otomobil ile bir dakikalık uçuş denemesi gerçekleştirdi.

Kyodo'nun haberine göre, devlete ait bilgi teknolojileri firması NEC AŞ, yazılımını geliştirmekte olduğu elektrikli uçan otomobilin prototipiyle bir dakikalık insansız deneme uçuşu yaptı. Chiba eyaletindeki Abiko tesisinde yapılan deneme uçuşunda, 148 kilogram ağırlığındaki araç, bir dakikalığına yerden 3 metre yükseldi.

Uçuş ve konum belirleme için NEC'in geliştirdiği yazılımı kullanan prototipte 4 pervane bulunuyor. NEC yetkilileri, şirket olarak aracı üretmeyi düşünmediklerini ancak yazılımlarının geliştirilen uçan otomobilde kullanılmasını umduklarını aktardı.

Japonya'da Cartivator adlı mühendislik şirketi, aralarında Panasonic ve Toyota Motor'un da bulunduğu 80 kadar firmanın da desteğiyle uçan otomobil geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2026'da kitlesel üretime geçmeyi planlıyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber: Geri dönüyor!
'Zalim İstanbul' dizisinin yıldızı Bahar Şahin'den Reynmen itirafı!
Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!
Aslıhan Karalar da o akıma uydu
Funda Arar sahnede kılıktan kılığa girdi
<p>Yangın, Rusya´nın Kranoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu askeri bir depoda çıktı. Yaklaşı

Cephanelik Deposu Önce Yandı Sonra Patladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Havada panik: Kabini dumanla kaplanan yolcu uçağı acil iniş yaptı

7 yıldır sır gibi saklanıyordu: Rusya'nın taarruz İHA'sı ilk uçuşunu yaptı