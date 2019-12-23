SODİGEM: Sosyal medya kullanımı dünyada yüzde 45 Türkiye'de yüzde 63

Anadolu Üniversitesi SODİGEM tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), We Are Social, Hootsuite ve Statista verilerinden derlenen bilgiler ışığında hazırlanan kitapçıkta, Türkiye ve dünyaya ilişkin çok sayıda sayısal veri sosyolojik açıdan incelenerek karşılaştırmalı olarak incelendi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI DÜNYADA YÜZDE 45, TÜRKİYE’DE YÜZDE 63

Türkiye ve dünyadaki internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin verileri inceleyen SODİGEM Bilim Kurulu, “Dünyada, toplam nüfusun yüzde 45’ini oluşturan 3,48 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 56’sını oluşturan 4,38 milyar ise aktif internet kullanıcısı mevcuttur. Türkiye’de ise, nüfusun yüzde 63’ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı, nüfusun yüzde 72’sini oluşturan 59,3 milyon aktif internet kullanıcısı bulunmaktadır. Dünyaya oranla, Türkiye’de hem aktif sosyal medya hem de aktif internet kullanımının oldukça yüksek olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

HER YIL PERİYODİK ARTIŞ YAŞANIYOR

İnternet kullanım oranlarının yıllara göre değişimini de inceleyen Anadolu Üniversitesi SODİGEM açıklamasında, şu bilgileri paylaştı: “16- 74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanımının değişim oranları yıllara göre incelendiğinde, periyodik olarak bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Bu oran 2016 yılında yüzde 61,2 iken, 2017 yılında yüzde 66’8’e, 2018 yılında yüzde 72,9’a yükselmiştir. 2019 yılı verilerine göre ise internet kullanım oranı yüzde 75,3’e kadar çıkmıştır.”

ERKEKLER DAHA FAZLA KULLANIYOR

Türkiye’de internet ve sosyal medya kullanımının yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımını ayrı ayrı analiz eden SODİGEM Bilim Kurulu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “İnternet kullanım oranlarına bakıldığında en yüksek oranın yüzde 91,7 ile 25-34 yaş grubunda olduğu gözlemlenmiştir. Ardından yüzde 90,8 ile 16- 24 yaş grubu en fazla internet kullanan grup olarak görülmektedir. En düşük internet kullanım oranı ise, yüzde 19,8 ile 65 yaş üzeri bireylerdir. Cinsiyete göre bakıldığında ise; en yüksek internet kullanımının yüzde 95,2 ile 25-34 yaş grubu erkeklerde olduğu görülmektedir. Bu oran, aynı yaş grubundaki kadınlarda ise yüzde 88,2’dir. İstatistikler incelendiğinde tüm yaş gruplarında erkeklerin kadınlara oranlar interneti daha fazla kullandığı görülmektedir. Sosyal medya kullanımın yaş ve cinsiyete göre oranları incelendiğinde ise, Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının yüzde 78’inin 18-44 yaş aralığında olduğu görülmektedir. En düşük sosyal medya kullanımı 65 yaş üzeri bireyler iken, bu oranın önceki yıllara göre artış gösterdiği dikkat çekmektedir.”

SNAPCHAT KULLANICI KAYBEDERKEN LİNKEDIN KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Anadolu Üniversitesi SODİGEM tarafından hazırlanan kitapçıkta, sosyal ağların kullanımındaki artış ve düşüş oranları da incelendi. SODİGEM’in çalışmasında, şu bilgiler yer aldı: “Türkiye’de Snapchat kullanıcı sayısı 6,3 milyondur. 2018 yılına göre kullanıcı sayısında yüzde 26’lık düşüş yaşanmıştır. Snapchat sosyal ağlar arasında en çok kullanıcı kaybeden platform olarak dikkat çekmektedir. Kullanıcı sayısındaki en büyük artış ise bir önceki yıla göre yüzde 5,8’lik bir oranlar 7,3 milyon kullanıcıya ulaşan LinkedIn platformunda görüşmüştür. 2019 yılında, bir önceki yıla Instagram’da yüzde 2,7’lik, Twitter’da ise yüzde 1,9’luk artış yaşanmıştır. 43 milyon kullanıcı sayısına sahip Facebook’ta ise yüzde 2,3’lük bir azalma görülmüştür.”

KADINLAR SNAPCHAT, ERKEKLER TWİTTER KULLANIYOR

Sosyal medya kullanımın cinsiyet üzerindeki dağılımını da inceleyen SODİGEM, “Dünya çapında kadınlarda en yüksek kullanım oranı Snapchat’te, en düşük kullanım oranı ise Twitter’da görülmektedir. Erkeklerde ise en yüksek kullanım oranı Twitter iken, en düşük kullanım oranı Snapchat platformudur. Türkiye bazında bu oranlar incelendiğinde; kadınların en çok Snapchat’i, en az ise Twitter kullandığı görülmektedir. Türkiye’de yaşayan erkekler ise, tıpkı dünyadaki gibi en çok Twitter, en az ise Snapchat kullanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

HANELERDE İNTERNET ERİŞİM ORANI ARTIYOR

SODİGEM tarafından oldukça detaylı olarak hazırlanan kitapçıkta, 2019 yılı TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları da analiz edildi. SODİGEM Bilim Kurulu, “TÜİK verilerine göre; Türkiye’de 2017 yılında yüzde 80,7 olan hanelerde internete erişim oranı, 2018 yılında yüzde 83,8’e, 2019 yılında ise yüzde 88,3’e yükselmiştir. Aynı zamanda Türkiye’de bireyler, günde ortalama 7 saat 15 dakika ekran karşısında geçirmektedir. Bunun 2 saat 46 dakikası sosyal medyada, 3 saat 9 dakikası televizyon başında, 1 saat 15 dakikası ise müzik dinleyerek geçirilmektedir” ifadelerini kullandı.

ERKEKLER İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE DE ÖNDE

Türkiye’de internet alışverişi verilerini de analiz eden ve sosyolojik açıdan yorumlayan SODİGEM Bilim Kurulu, şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de internet alışveriş oranı yüzde 34,1’dir. Erkeklerin internetten alışveriş oranı yüzde 38,2, kadınların ise yüzde 29,9’dur. Bu rakamlardan da görüldüğü üzere Türkiye’de erkekler, kadınlardan daha fazla internetten alışveriş yapmaktadır. İnternet üzerinden en fazla alışveriş yapılan kategori, yüzde 67,2 oranı ile giyim ve spor malzemeleridir. Bunu, yüzde 31,7 oranı ile seyahat ve konaklama alışverişleri takip etmektedir. Gıda maddeleri ve günlük gereksinim alışverişleri yüzde 27,4 orana, ev eşyası alışverişleri yüzde 26,9 orana, elektronik araç alışverişi yüzde 20,3 orana, kitap- dergi- gazete alışverişleri ise yüzde 20,2 orana sahiptir.”