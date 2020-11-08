SnapChat'ten sonra WhatsApp'a da kaybolan mesaj özelliği geldi

WhatsApp'a kaybolan mesajlar özelliği geldi. Kullanıcıların daha önce SnapChat uygulamasından aşina olduğu bu özelliğin amacı, "Kullanıcıların sonsuza kadar bazı konuşmalara takılıp kalmamaları gerektiği" şeklinde açıklandı.

Kaybolan mesajlar özelliğinin çalışma prensibi ise şu şekilde:

WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı 7 günlük süre içerisinde açmamaları halinde, gelen mesaj otomatik olarak kayboluyor. Ancak, mesajın ön izlemesi uygulama açılana kadar bildirimlerde gözükmeye devam ediyor. Bir mesaja alıntı ile cevap verildiğinde ise ilk mesaj alıntılanıyor. Kaybolan bir mesajı alıntılarsanız metin yedi gün sonra sohbette kalabiliyor.

Söz konusu özellik, bu ay kullanılmaya başlanacak.