08 Kasım 2020 Pazar 11:41 | Son Güncelleme:
SnapChat'ten sonra WhatsApp'a da kaybolan mesaj özelliği geldi
SnapChat uygulamasında yer alan "kaybolan mesaj" özelliği artık WhatsApp kullanıcıları için de geliştirildi.
WhatsApp'a kaybolan mesajlar özelliği geldi. Kullanıcıların daha önce SnapChat uygulamasından aşina olduğu bu özelliğin amacı, "Kullanıcıların sonsuza kadar bazı konuşmalara takılıp kalmamaları gerektiği" şeklinde açıklandı.
Kaybolan mesajlar özelliğinin çalışma prensibi ise şu şekilde:
WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı 7 günlük süre içerisinde açmamaları halinde, gelen mesaj otomatik olarak kayboluyor. Ancak, mesajın ön izlemesi uygulama açılana kadar bildirimlerde gözükmeye devam ediyor. Bir mesaja alıntı ile cevap verildiğinde ise ilk mesaj alıntılanıyor. Kaybolan bir mesajı alıntılarsanız metin yedi gün sonra sohbette kalabiliyor.
Söz konusu özellik, bu ay kullanılmaya başlanacak.