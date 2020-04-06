Skype Meet Now nedir, nasıl kullanılır? Skype görüntülü en fazla kaç kişi konuşabilir?

Skype görüntülü en fazla kaç kişi konuşabilir? Sorusunun yanıtı merak edilmeye başladı. Corona virüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar, işlerini ve toplantılarını dijital ortamdan yürütmeye çalışıyor. Microsoft Skype Meet Now isimli servisini kullanıma sunduğunu açıkladı. Skype Meet Now nedir, nasıl kullanılır? sorusunun yanıtına dair detaylar haberimizde…

SKYPE MEET NOW NEDİR?

Microsoft’un yeni servisi Skype Meet Now sayesinde üye olmadan direkt olarak bağlantı oluşturarak toplantılar başlatılabiliyor. Uygulama içerisinden konferans bağlantısı oluşturduktan sonra bu bağlantıyı görüşme yapacağınız kişilere göndermek ise görüşme için yeterli oluyor. Kişiler gönderilen bağlantı sayesinde konferansa dahil olabiliyor.

Uygulamada aramaları izlemek için kaydetme seçeneği de bulunuyor. Skype uygulaması üzerinden yapılan konferans görüşmeleri kaydedilebilir ve bunlar 30 gün boyunca saklanabilir. Arka plan bulanıklaştırma özelliğine de sahip olan bu servis sayesinde, web kamerasının modeline bakılmaksızın tek tıklamayla arka plan bulanıklaştırılabiliyor. Bu sayede acil toplantılar için arka plandaki dağınıklığı toplama sorunsalı da ortadan kalkıyor.

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Ekran paylaşma özelliği sayesinde sunumları, çalışma materyallerini veya tasarımları konferans aramasında kolayca konferans katılımcıları ile paylaşılabiliyor. Tamamen ücretsiz olan bu servisin üyelik gerektirmeden de çalışması oldukça hızlı ve pratik bir çözümün ortaya çıkmasını sağlıyor.

Bu servisi dilerseniz Skype uygulamasını indirerek dilerseniz de web tarayıcınız üzerinde hiçbir indirme işlemi gerçekleştirmeden kullanılabilir. Uygulama şimdilik sadece Microsoft Edge veya Google Chrome tarayıcıları tarafından destekleniyor.

SKYPE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

Koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü şu günlerde, dijital ortam içerisinde arkadaş gruplarını, aile üyelerini veya iş arkadaşlarını aynı yerde bir araya getirmek zor olabiliyor. Skype görüntülü konuşma uygulamasıyla, 50 kişiye kadar görüntülü grup görüşmesi hemen her mobil cihazda, tablette veya bilgisayarda ücretsiz olarak sağlanıyor.