Selfie çağında kusursuz görünmenin yaşı 18'e düştü

Amerikan Estetik ve Plastik Cerrahi Akademisi’nin verilerine göre, ülkede son beş yıl içersinde 18-37 yaş arasındaki kadınlarda yüzlerine dolgu işlemi yaptıranlarda yüzde 20 artış gözlendi ve kozmetik ve estetik amaçlı yüze işlem yaptıranların yaşı 18’e kadar düştü.

Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kusursuz görünme, bu artışta en önemli nedenler arasından gösterildi.

Market Place sitesinin haberine göre genç kadınlar telefonlarındaki filtreleri kullanarak neredeyse kusursuz göründükleri selfie fotoğraflara benzemek için yüzlerine estetik amaçlı işlem yaptırıyor.

Habere göre geçtiğimiz yıl Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, sosyal medyada kusursuz görünme amacının, insanların görünümleri ile ilgili takıntılara neden olabilecek akıl sağlığı hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Massachusetts Hastanesi’nden doktorlar, estetik ve plastik cerrahi doktorları için hastanın kendi görünümüyle ilgili hangi durumda memnuniyetsiz olduğunu ölçebilecekleri ve bunu normal kabul edebilecekleri bir rehber yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre estetik cerrahi talep eden hastaların yüzde 13.1’inin kendi görünümleriyle ilgili takıntılı olduğu ortaya çıktı.

Amerikan Med Spa Association 2017 verilerine göre kozmetik amaçlı botoks, dolgu ve lazer tedavileri, 4 milyar dolarlık bir endüstri haline geldi.

(DHA)