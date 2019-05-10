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Sanal dünya Türkçeleşiyor!

Sanal dünya Türkçeleşiyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal medya ve bilişim dünyasında Türkçe kullanımını daha da artıracak projeler için harekete geçti.

Yelda GÖKDAĞ

Bilişim dünyasında Türkçeyi öne çıkarmak için birçok projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversitelerle başlattığı işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan 'Kullanıcıların Hatalarını Analiz Ederek Diyalog Tabanlı Zeki Etmenler ile Etkileşimli Yön­lendirme Yapabilen Türkçe Python Kod Editörü', 'Türkçe Doğal Dil İşleme ve Anlamlandırma Sistemi' ve 'TALYS için Türkçe Görsel Kullanıcı Arabirimi Geliştirilmesi' projeleri değerlendirmeye alındı. 

YENİ TERİMLER BULUNUYOR

Bu kapsamda Whatsapp’tan selfie’ye, Hangouts’tan Facebook’a kadar, bilişim dünyası ve sosyal medyada hemen her gün yeni bir terimle karşılaşan Türk insanını yabancı kelimelerin çıkmazından kurtaracak projeler başlayacak. 

TÜBİTAK ÖNCÜ

Bakan Varank, bilişim dünyası ve sosyal medyada Türkçe kelimelerin daha fazla kullanılması yönündeki çalışmalarda TÜBİTAK'ın öncülük yaptığını açıkladı.

Karakterler oturuyor 

Dokunmatik ekranlarda kullanılmak üzere farklı bir karakter yerleşim ve seçimine sahip iki proje desteklenerek tamamlandı. 

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