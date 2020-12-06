Samanyolu'nun gizemi çözülüyor... İki milyar yıldızın ayrıntılı haritası

Avrupa Uzay Ajansı’nın, Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta süzülen Gaia Teleskobu’nun çıkardığı büyük ölçüde doğru harita, milyarlarca komşu güneşimizin konumunu, hareketini, parlaklığını ve rengini açığa çıkarıyor. Görselde Büyük Macellan Bulutu ve Küçük Macellan Bulutu gösteriliyor.