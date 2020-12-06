06 Aralık 2020 Pazar 01:50 | Son Güncelleme:
Samanyolu'nun gizemi çözülüyor... İki milyar yıldızın ayrıntılı haritası
Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'ndeki yaklaşık iki milyar yıldızın şimdiye kadarki en ayrıntılı haritasını ortaya çıkardı.
Avrupa Uzay Ajansı’nın, Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıkta süzülen Gaia Teleskobu’nun çıkardığı büyük ölçüde doğru harita, milyarlarca komşu güneşimizin konumunu, hareketini, parlaklığını ve rengini açığa çıkarıyor. Görselde Büyük Macellan Bulutu ve Küçük Macellan Bulutu gösteriliyor.