S-400'leri üreten Rus şirketten açıklama: Teslimat 2 ay içinde başlıyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, “Her şey yolunda. İki ay sonra teslimata başlayacağımızı düşünüyorum. Ön ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık” açıklamasında bulundu.