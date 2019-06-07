07 Haziran 2019 Cuma 18:55 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 19:08
S-400'leri üreten Rus şirketten açıklama: Teslimat 2 ay içinde başlıyor
Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC Başkanı, S-400'lerin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacaklarını açıkladı.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, “Her şey yolunda. İki ay sonra teslimata başlayacağımızı düşünüyorum. Ön ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık” açıklamasında bulundu.