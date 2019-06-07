  • $5,8253
  • 6,6034
  • 251.104
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
07 Haziran 2019 Cuma 18:55 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 19:08

S-400'leri üreten Rus şirketten açıklama: Teslimat 2 ay içinde başlıyor

S-400'leri üreten Rus şirketten açıklama: Teslimat 2 ay içinde başlıyor

Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC Başkanı, S-400'lerin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacaklarını açıkladı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, “Her şey yolunda. İki ay sonra teslimata başlayacağımızı düşünüyorum. Ön ödeme yapıldı, kredi verildi. Kredi paralar harcandı, teçhizat üretildi. Ayrıca eğitimi de tamamladık” açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan´dan Anlamlı Ziyaret

<p>Olay, Hindistan´ın Racastan eyaletinde bulunan Jaipur şehrindeki bir hastanede meydana geldi. Ama

Doktor Hastasını Tekme Tokat Böyle Dövdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.