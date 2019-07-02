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  3. Rusya yeni anti-balistik füzesini başarıyla test etti

Rusya yeni anti-balistik füzesini başarıyla test etti

Rusya yeni anti-balistik füzesini başarıyla test etti

Rus Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri, yeni anti-balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya Havacılık Savunma Kuvvetleri'nin Kazakistan'daki Sarı-şagan eğitim alanında yeni bir anti-balistik füzeyi test ettiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından Albay Pavel Kuzmin, "Yeni balistik anti-füze, birkaç testten sonra özelliklerini güvenilir bir şekilde doğruladı ve bir hedefi hassas şekilde vurarak görevini başarıyla yerine getirdi." dedi.

Yetkililer füzenin özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

ANTİ-BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Anti-balistik füze, balistik füzelere karşı koymak için tasarlanan bir füze türüdür. Balistik füzeler nükleer, kimyasal, biyolojik silahlar veya konvansiyonel savaş başlıkları atmak için kullanılır. Anti-balistik füzeler ise bu füzelere karşı koymak için tasarlanmışlardır.

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