Rusya: Türkiye ilave S-400 sistemleri alabilir

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Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Türkiye, büyük ihtimalle opsiyon kullanacak ve (ilave S-400 füze savunma sistemleri alma konusunda) bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen ulusal çıkarlarını tutarlı bir şekilde gözettiğinin altını çizen Borisov, "Türkiye, S-400 sistemlerini seçti, zira bu sistemler özellikleri itibarıyla dünyanın en iyisi. Rus hava sistemleri, genel olarak dünyadaki tüm rakiplerinin üzerinde" ifadelerini kullandı.

Borisov, "Türkiye bu hava savunma sistemini [S-400] tercih etti, çünkü parametreleri dünyanın en iyisi. Genel olarak konuşursak, Rus hava savunma sistemleri yabancı rakiplerinin üstünde. İHA'ların petrol rafinerilerine saldırdığı Suudi Arabistan'da durum Patriot ve diğer savunma sistemleri başarısız olurken, üssümüz (Suriye) Hmeymim Hava Üssü'ne karşı devam eden saldırılar her zaman hava savunmamız tarafından püskürtüldü." dedi.