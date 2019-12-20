Rusya Ay'a gidecek aracın çalışmalarına başladı

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitry Rogozin yaptığı açıklamada, Rus RSC Energia şirketinin bir Ay yörünge istasyonundan Ay yüzeyine kargo teslim edebilecek bir uzay aracı yaratmayı planladığını söyledi.

Rogozin açıklamasının devamında, "Energia, Dünya'nın doğal uydusunun yüzeyine inebilecek ve daha sonra yüzeyden kalkış yapabilecek bir taşıma modülü üzerinde teklifler hazırlıyor. Geminin temel amacı, kargoyu istasyondan Ay'a ve Aydan istasyona taşımaktır." dedi.

TİCARİ KULLANIMI DA MÜMKÜN OLACAK

Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Projenin masraflarını telafi etmek için ticari kullanımının mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.

RUSYA KOZNONOTLAR İÇİN YENİ UZAY GİYSİSİ GELİŞTİRİYOR

Rusya'nın yeni modüler uzay giysisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki uzay yürüyüşleri ve Ay'a iniş için kullanılacak.

Zvezda Araştırma ve Üretim Şirketi CEO'su ve Baş Tasarımcısı Sergei Pozdnyakov konu hakkında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Energia Uzay Roket Şirketi ile ilgili bir sözleşme imzaladıktan sonra 2019'da kozmonotlar için yeni bir modüler uzay giysisi geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Pozdnyakov, "Yeni uzay giysisi için bir öneri hazırlayacağız. Bu yıl, kesinlikle görünümünü belirleyip çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.