Rus yapımı kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri Türk SİHA'ları karşısında rezil oldu

Kısa ve orta menzilli Rus yapımı hava savunma sistemleri, Türk SİHA’larına karşı ne kadar etkili?

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler Türkiye’nin SİHA’ları karşısında Rus yapımı kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin çaresizliğini gözler önüne serdi.

İşte o görüntüler

Türk SİHA'ları kısa ve orta menzilli Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil etti

TÜRK SİHA'LAR 2 PANTSİR S1'İ İMHA ETTİ

Türk SİHA'lar rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık 2 Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha etmişti. Türkiye'nin üstün teknolojisi ile sahada uyguladığı strateji dünya çapında yankı uyandırmıştı.





