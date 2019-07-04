Rus uzmandan Milli Muharip Uçak TF-X için çarpıcı yorum

Rus basınından Gazeta.ru’ya konuşan Rusya Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi Direktör Yardımcısı Konstantin Makiyenko, "Öncelikle Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçağını alması durumunda, Rus radarların Amerikan uçaklarını tespit etmeye öğreneceği yönünde çıkan iddiaların asılsız ve gülünç olduğunun altını çizmek isterim. ABD’nin Rus silah alımına bu denli şiddetle muhalefet olmasının altında tamamen farklı sebepler yatıyor." yorumunda bulundu.

Türkiye’nin kendi 5. nesil savaş uçağını üretme konusunda kararlı olduğunu yazan Gazete.ru, son Paris Air Show havacılık fuarında Türkiye’nin yerli üretim olan TF-X savaş uçağını sergilediğini hatırlattı. S-400 alımı yüzünden F-35 programıyla ilgili sorun yaşaması durumunda TF-X’in, Türkiye’nin kendi havacılık sanayisinin temelini oluşturma konusunda en büyük umut olacağını kaydetti.

TÜRKİYE'NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI ALTERNATİFLERİ

Türkiye’nin kendi yapımı uçak dışında Avrupa’nın 6. nesil NGF jetini de değerlendirebileceği belirtilen yazıda, bu uçağın 2040’ta piyasaya sürülebileceğine dikkat çekerek bu tarihin Türkiye için kabul edilebilir olup olmadığını sorguladı.

Bir diğer alternatifin Çin olduğunu yazan Gazeta.ru, bu ülkenin Shenyang J-31 tipi 5. nesil savaş uçağı üzerinde çalıştığını hatırlattı. Ancak birçok uzmanın Çin’in, talep edilen parametrelere sahip bir uçak motoru üretebileceğine şüpheyle baktığı ifade edilirken J-31 ve J-20’nin gerçek 5. nesil savaş uçağından çok gösteri amaçlı uçan araçlar olduğunu kaydetti.

Gazeta.ru, "Bu yüzden Ankara’nın bu bağlamda Rus Su-57’yi alması pek fantastik görünmüyor" diye yazdı.

ABD BASINI: F-35 VERMEZSEK TÜRKİYE KENDİSİ YAPAR

ABD'li yayın organı Bloomberg, Türkiye’nin ABD’den F-35’leri alamaması durumunda, Rus yapımı jetleri alma olasılığını düşüneceğini, ayrıca kendi savaş uçağı ve füzelerini geliştirmeye yöneleceğini belirtti.

ABD basını, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını alamaması durumunda, Rus yapımı jetleri alma olasılığını düşünebileceği öne sürdü. Bloomberg, ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye’nin F-35 programından dışlanması durumunda, Rus savaş uçakları dahil alternatif arayışına gireceğini ve aynı zamanda kendi savaş uçaklarını ve balistik füzelerini geliştireceğini yazdı. Kaynaklar, Türkiye’nin görüşüne göre, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD’nin Patriot sistemlerinden üstün olduğunu ve Ankara ile İstanbul’u koruyabileceğini söyledi. Ayrıca ABD’nin olası yaptırımlarına hazırlıklar kapsamında, Amerikan askeri teçhizat için yedek parça stoku yapıldığı ifade edilirken Bloomberg, bu adımın ABD’nin olası ambargosu beklentisi içinde atıldığını vurguladı.