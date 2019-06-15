Rus elektronik savaş uzmanları, düşman uçaklarını vakum yöntemi ile pasivize etmeyi planlıyor

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Rusya Merkez Askeri Bölgesi'nden elektronik savaş uzmanları, üç farklı tipte karatabanlı elektronik karşı önlem sistemi ile düşman uçaklarını sıkışma yöntemini test ettiler.

Sverdlovsk ve Chebarkul uygulama alanlarındaki deneyler sırasında askerler, telsiz-elektronik keşif yürütmek için Borisoglebsk (elektronik karşı önlem) sistemini kullandılar.

Sverdlovsk basın ofisi , "Krasukha [elektronik karşı önlemler] sistemi ekipleri, bir uçakta kurulu bir radar sinyalini ve ayrıca insansız hava araçlarını kontrol eden radyo kanallarını bastırdı. Zhitel donanımının etkinleştirilmesi, uydu iletişim ekipmanlarının kapatılmasını mümkün kıldı." ifadesine yer verdi.

Basın ofisi, yeni yöntemin dronların, hava radarlarının, radyo kontrollü yüksek patlayıcı mühimmatların ve seyir füzelerinin etkilerinden korunmak için "vakum" alanı yaratmalarına izin verdiğini açıkladı.

Basın ofisi, tatbikatların yaklaşık 500 asker ile yapıldığını ve bu deneyin insansız hava araçlarını, iletişim sistemlerini, kukla mühimmatları ve uçakları içerdiğini belirtti.