Rolls-Royce ekonominin toparlanmasına adına Kovid-19 veri ittifakı yaptı

Rolls-Royce'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un ekonomik etkilerinden kurtulma mücadelesi veren firmaları ve hükümetleri desteklemek için yeni yollar keşfetmeyi hedefleyen veri analiz uzmanları, Emer2gent ittifakı isimli bir oluşumu hayata geçirdi. İttifakın ilk üyeleri Leeds Veri Analitiği Enstitüsü, IBM, Google Cloud, The Data City, Truata, Rolls-Royce ve ODI Leeds oldu. İttifakın çalışmaları, inovasyon uzmanı Whitespace tarafından yönlendirilecek ve koordine edilecek.

Açıklamaya göre, üye şirketler, çalışmaları başlatmak ve üye sayısını artırmak amacıyla açık inovasyon, veri yayını, lisanslama, gizlilik, güvenlik, veri analiz kabiliyeti ve iş birliğine dayalı altyapı gibi tüm temel unsurları katkı olarak ittifaka sundu. Emer2gent, geleneksel ekonomi, iş, seyahat ve perakende verilerini davranış ve duyarlılık verileriyle birleştiriyor. Emer2gent ayrıca, Kovid-19'a karşı küresel toparlanmaya yönelik yeni çözümler ve pratik destek uygulamaları sağlıyor. Bu çalışma, veri paylaşımı açısından sektörün en iyi uygulamalarını kullanıyor ve güvenliğe ciddi bir şekilde odaklanıyor.

Açıklamada yer verilen detaylara göre, Emer2gent modelleri, ekonomik toparlanma döngülerinin olası satış göstergelerini belirleyerek insanların ve işletmelerin mümkün olan en kısa sürede işe dönmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. İster küçük ister büyük ölçekli olsun tüm işletmeler ve hükümetler, bu öngörülerden faydalanarak pandemiden kaynaklanan durgunluk etkilerini azaltabilecek. Ayrıca sınırlandırılabilecek yatırımlar ya da politikalar gibi araçlar vasıtasıyla erken karar almak için ihtiyaç duydukları güveni inşa edebilecekler. İttifaka katılım gönüllülük esasına bağlı olacak. Çözümler ise ücretsiz olarak yayınlanacak.

"YENİ BİR NORMAL"E UYUM SAĞLAMA SÜRECİ



Açıklamada görüşlerine yer verilen, ittifakı başlatan Rolls-Royce veri inovasyon katalizörü R2 Veri Laboratuvarları Küresel Direktörü Caroline Gorski, şunları aktardı:

"İnsanların işe geri dönebilmeleri için küresel ekonominin mümkün olan en kısa sürede toparlanmasını istiyoruz. Veri inovasyonu topluluğumuz bu konuda yardımcı olabilir. Ortak fayda için bir araya geldiğinde başarılamayacak bir hedef yok. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, işletmeler ve hükümetler Kovid-19 nedeniyle harcama, hareket etme, iletişim kurma ve seyahat etme yöntemlerini değiştirdi. Bu çözümü diğer verilerle birlikte kullanarak pandemiden sonra dünyanın 'yeni bir normal’e uyum sağlamasına yardımcı olacak trendlerin neler olabileceğini belirlemek üzere çalışıyoruz."

IBM Bulut ve Bilişsel Yazılım Avrupa Genel Müdürü Andrew Brown ise, "IBM bu girişim çatısı altında mevcut ortaklarıyla ve değerli müşterileriyle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor. Kullanım alışkanlıklarını tespit etmek ve böylece ülkeler, devlet kurumları ve destek veren şirketler için pandeminin bir sonraki atılımına en iyi çözümü üretebilmek adına IBM'in katkısının olumlu olmasını umut ediyoruz. IBM’in katkısı ayrıca, toparlanma göstergelerinin ortaya çıktığı noktalarda fayda sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Leeds Üniversitesi Leeds Veri Analitiği Enstitüsü'nden Profesör Mark Birkin, "Kovid-19 krizi, hükümetlerin mobilite, davranış ve insan iletişim ağları hakkında gerçek dünyaya ait çözüm edinmeleri gerektiğini bütün dünyaya gösterdi. LIDA'da bizler, bilimsel araştırma, iş ve ticaret için işlem verilerine erişimin karşılıklı yararları bulunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle güvenli veri paylaşımını kolaylaştırmak ve Emer2gent ortaklarını akademik uzmanlığımızla birbirlerine bağlamak için ittifakın bir üyesi olarak çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Truata olarak verilerin toplumsal fayda uğruna kullanılması için Emer2gent ittifakı çerçevesinde hizmetlerini sunma konusunda bir an olsun tereddüt etmediklerini kaydeden Truata CEO'su Felix Marx da şunları aktardı:

"Kovid-19'un sınırlandırılmasına yardımcı olmak ve ekonomik toparlanmaya öncülük etmek amacıyla, temin edilen verilerden analitik değer çıkarma çalışmalarını desteklemeyi hevesle bekliyoruz. Bunu yaparken söz konusu verilerin ait olduğu insanların gizliliğine özen göstereceğiz. Truata bunu, gizliliği artırılmış, tescilli veri analiz çözümleri seti aracılığıyla yapacak. Bu çözümler arasında veri anonimleştirme, gizlilik riski ölçümü, veri kimliksizleştirme ve sentetik veri üretim çözümleri yer alıyor. Bunlar bir yandan en katı küresel gizlilik standartlarına uyarken diğer yandan büyük veri setleri üzerinde yüksek değerli analitik çalışmaları güçlendirmek için özel olarak tasarlandı. Eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz ve bu büyük belirsizlik döneminde, küresel mücadeleye mümkün olduğunca hızlı, verimli ve aynı zamanda sorumlu bir şekilde katkıda bulunma konusunda hepimizin bir görevi olduğunun farkında olmalıyız."

Google Cloud Birleşik Krallık ve İrlanda Üretim ve Endüstri Lideri Rajh Das ise, Google Cloud olarak böylesine önemli bir projede yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, bu sıra dışı dönemde küresel bazda iş ortamını desteklemek için birlikte çalıştıklarının altını çizdi.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Emer2gent, potansiyel üye şirketlerin ittifaka yönelik ilgilerini ortaya koymak üzere kayıt olabilecekleri Emer2gent.org web sitesini kurdu. Topluluğa ilk görevleri halihazırda verildi. Bu görevler arasında, virüsün neden olduğu ekonomik durgunluğun etkilerini azaltacak ya da sınırlandıracak yatırımları tanımlamak yer alıyor. Görevler arasında ayrıca, faaliyetler için işletmelerin ihtiyaç duydukları güveni tesis etmek üzere kullanabilecekleri ekonomik toparlanma için öncü olabilecek göstergelerini belirlemek de bulunuyor.

AA