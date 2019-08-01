Satışları 100 milyonu geçti! Şirket kendi rekorunu kırdı

30 Haziran 2019 tarihinde sona eren mali çeyrek yılıyla ilgili bilgiler paylaşan Sony, son çeyrek sürecinde toplamda 3.2 milyon adet PS4 dağıtımı yaptıklarını kaydederken, böylece PS4'ün ilk satışa çıktığı günden bu yana toplamda satış rakamı 100 milyonu aşmış oldu.

100 milyon satış barajına en hızlı ulaşan oyun konsolu olmayı başaran PS4, böylece satış hızı söz konusu olduğunda şirketin eski oyun konsolu PS2 ve rakip ürünleden Nintendo Wii'yi de geride bırakmış oldu.

PS4, oyun konsolu pazarının en çok satan 6'ncı ismi konumunda. İşte dünyanın en çok satan oyun konsolları:

Nintendo Wii: 101 milyon

PlayStation: 102 milyon

Game Boy: 118 milyon

Nintendo DS: 154 milyon

PlayStation 2: 155 milyon

2020 yılında Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox Project Scarlett ile oyuncuların karşısına çıkacak. Sony de yine aynı tarihlerde uzun zamandır beklenen PlayStation 5 için düğmeye basacak.