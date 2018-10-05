PlayStation Network kullanıcı adını değiştirme özelliği sonunda geliyor

Çok uzun zamandır PlayStation kullanıcılarının şikayetçi olduğu bir konu var. PlayStation Network kullanıcı adını değiştirememe. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre artık bu mümkün hale gelecek.

Kotaku'nun üç farklı oyun stüdyosundan edindiği bilgilere göre, Sony, PlayStation Network kullanıcı adı değişikliğine hazırlanıyor. Sızıntıya göre, geliştiriciler oyunlarının Sony'nin planlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için son aylarda bazı ince ayarlar ve hata düzeltmeleri yapıyor.

Özelliğin ne zaman sunulacağı tam olarak belli değil ancak geliştiriciler PlayStation Network hesaplarının kullanıcı adına bağlı olmasından dolayı eski multiplayer oyunların kullanıcı adı değişikliği sistemine adapte edebilme işleminin zaman alıcı ve zor olabileceğini söylüyor.

Diğer bir kişi de “Kullanıcı Adını Düzenle” seçeneğini açık bir şekilde gösteren bir görüntüsünü Kotaku ile paylaşmış ve dokümanların PlayStation Network kullanıcı adını değiştirmeye yönelik bir kılavuz olduğunu belirtmiş. Anlaşılan oldukça etkili bir düzenleme ekranı bizleri bekliyor olacak.

Henüz bu sızıntıyla ilgili olarak Sony Interactive Entertainment tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil.

(teknolojioku)