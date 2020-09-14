  • $7,4996
  • 8,9016
  • 471.445
  • 1107.29
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Teknoloji
  • Pfizer: Koronavirüs aşısının etkili olup olmadığı ekim sonunda belli olacak
14 Eylül 2020 Pazartesi 20:31 | Son Güncelleme:

Pfizer: Koronavirüs aşısının etkili olup olmadığı ekim sonunda belli olacak

Pfizer: Koronavirüs aşısının etkili olup olmadığı ekim sonunda belli olacak
AA

Dünyada koronavirüs aşısı çalışmalara hızla devam ederken ABD'li ilaç firması Pfizer'den yeni bir açıklama geldi. Aşı çalışmaları hakkında konuşan Pfizer CEO'su Bourla, "Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebiliriz" dedi.

ABD'li ilaç firması Pfizer, üzerinde çalıştıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini açıkladı.

AA'nın haberine göre, Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının 'güvenli ve etkili' olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Bourla, şirketin aşının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, aşının onayı ve dağıtımı için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Üçüncü ve son aşamasına gelinen aşının 18 ila 85 yaş grubu arasında 30 bin gönüllü üzerinde denenmeye başlandığını ve deneklerin sayısını 44 bine çıkarmayı düşündüklerini belirten Bourla, potansiyel koronavirüs aşısını 16 yaş grubu ile kronik hastalığı bulunanlar üzerinde de deneyeceklerini kaydetti.

Bourla, aşının üretimine de başladıklarını ve başarılı olduğunun kanıtlanması durumunda yüz binlerce doz aşının dağıtıma hazır olacağını söyledi.

<p>Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü KKTC’de ic

Doğu Akdeniz'de Türkiye fırtınası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Körfez'in doğal güzellikleri büyülüyor

En çok beğenilen şapka modelleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.