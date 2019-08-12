Perseid meteor yağmuru 2019 ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru nereden izlenecek?

Perseid meteor yağmuru için heyecan artıyor. Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta izlenecek? 2 Temmuz'da yaşanan tam Güneş tutulması ve 16 Temmuz'da yaşanan, ülkemizden de gözlenebilen parçalı Ay tutulmasının ardından, 29 Temmuz'da zirveye ulaşacak Delta Aquarid meteor yağmuru yaşandı. 2019'un önemli göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta en yüksek etkinliğe ulaşıyor. Perseid meteor yağmuru ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Meteor yağmuru 12 Ağustos ve 13 Ağustos tarihlerinde gözlemlenebilecek.

Atmosferle etkileşen meteor sayısı gece yarısından sonra daha fazla olacağından, gece yarısından sonra daha fazla gözlenebilecek.

PERSEDİR METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENECEK?

Perseid meteor yağmuru Türkiye’den izlenebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 60 göktaşı görülebilecek.

PERSEDİR METEOR YAĞMURU NEDİR?

2019'un önemli göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta en yüksek etkinliğe ulaşıyor. Bu tarihte ışık kirliliğinden uzak bölgelerde saatte 80 göktaşı görülebilir.

Göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yeri, kuzeydoğu ufkunun üzerinde Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nda bulabilirsiniz. Ancak bu tarihte Ay dolunay evresine yaklaştığından göktaşlarının fark edilmesini zorlaştırabilir. Perseid göktaşı yağmuru, temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ortası arasında etkinliğini devam ettirdiği için bu aralıkta Ay'ın yeniay evresine yakın olduğu zamanlarda göktaşlarını görmeyi deneyebilirsiniz