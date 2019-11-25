Pars ve Kaplan'dan nefes kesen OMTAS testi!

Türkiye’ye savunma alanında sınıf atlatacak yeni bir test daha başarıyla tamamlandı. Silah Taşıyıcı Araç (STA) Projesi kapsamında Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle, hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedef başarıyla vuruldu.

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kalifikasyon testlerinin 2019 yılı sonuna dek tamamlanıp 2020 itibarıyla da teslimata başlanacağı bildirildi.

Öte yandan, toplamda 260 aracın teslim edileceği açıklandı.