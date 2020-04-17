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  3. Okyanus dibinde keşfedildi... Bilinen en uzun hayvan olarak kayıtlara geçti

Okyanus dibinde keşfedildi... Bilinen en uzun hayvan olarak kayıtlara geçti

Okyanus dibinde keşfedildi... Bilinen en uzun hayvan olarak kayıtlara geçti

Bilim insanları, Avustralya'nın kuzeybatısındaki Ningaloo Sahili'nde bilinen en uzun hayvanının keşfedildiğini bildirdi.

"Livescience" internet siteside yer alan habere göre, Falkor keşif gemisiyle okyanus araştırmaları yapan deniz biyologları, Ningaloo Sahili açıklarındaki okyanus kanyonunda, 45 metre uzunluğunda bir "sifonofor"a rastladı. 

AA'nın aktardığı habere göre, "Zooid" adı verilen daha küçük canlıların birleşerek farklı organlarını meydana getirdiği ip şeklinde bir hayvan olan sifonofor, okyanus tabanına helezonik olarak yayılıyor.

Araştırmacılar, hayvan kategorisi içinde sınıflandırılan en uzun canlılar olan sifonorların bugüne dek bilinen örneklerinin en fazla 40 metreye ulaştığını, yeni keşfin bilinen en uzun sifonofor ve bilinen en uzun hayvan olduğunu belirtti.

Keşif faaliyetinin, merkezi ABD'de bulunan Schmidt Okyanus Enstitüsünün sağladığı fonla yürütüldüğü kaydedildi.


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