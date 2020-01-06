NASA'nın mini uydusu kayıp

Araştırmacıların Mart 2020’ye kadar uyduyla temas kurmaya çalışacağı bildirildi. ASTERIA program yöneticisi Lorraine Fesq, “Bu proje üç aylık ana misyonu ve yaklaşık iki yıl süren genişletilmiş misyonu sırasında olağanüstü sonuçlar elde etti” dedi.

GÖREVLİ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Fesq, sözlerini şöyle sürdürdü: “ASTERIA, ötegezegen keşiflerinin ‘CubeSat’ diye bilinen bu küp uydular aracılığıyla yapılabileceğini göstermesi açısından önemli bir görev olarak görülüyor.”