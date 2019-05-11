NASA'nın henüz bir Ay planı yok

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Amerikan kongresi, NASA'nın Mart ayına kadar vermesini önerdiği 2024'te Ay'a insanlı iniş için bütçe teklifini henüz sunamadı ve federal temsilciler endişelerini dile getirip, NASA'dan cevap istiyorlar.

Uzmanlar, bu hızlandırılmış zaman çizelgesinin NASA'yı beklenmeyen bir telaşa soktuğunu, çünkü uzay ajansının, planlarından dört yıl daha hızlı hareket etmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldığını ve şu anda işlerin hiç iyi gitmediğini belirtiyorlar.

NASA yöneticisi Bill Gerstenmaier, eksik bütçenin Çarşamba günü Bilim, Uzay ve Teknoloji Temsilciler Meclisi Komitesi'ndeki bir duruşmada henüz hazır olmadığını söyledi.

Oklahoma temsilcisi Kendra Horn ABD Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi'nin bir alt komitesinin duruşması sırasında "Kör uçuyoruz" dedi ve “Şimdiye kadar ortaya çıkan bu planlama eksikliği, bir insanlı keşif programı yürütmenin bir yolu değil.” ifadesini kullandı.

Ancak NASA'nın cevabı hala aynı: Teklif hazır değil. Ve NASA yöneticisi Bill Gerstenmaier'in de ifade ettiği gibi, "birkaç hafta" daha olmayacak.

Gerstenmaier'in, "5 yıl içinde Ay’a yeniden ayak basılma fikrinin bir meydan okuma olduğunu biliyoruz ve gerçekten sağlam bir plana ihtiyacımız var” dedi.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, geçtiğimiz haftalarda resmi bir plan yapılmamasına rağmen ajansın dört yıl erken aya nasıl ulaşacağı hakkında bazı ayrıntıları paylaştı.

Planda, uluslararası ve ticari ortaklardan yardımların yanı sıra, Orion uzay aracı ve Uzay Fırlatma Sistemi (SLS )roket ikilisi ile yörüngede inşa edilecek bir mini uzay istasyonu kullanımı da yer alacak.

Ajans yetkilileri, SLS roketinin 2024 Ay planı için hayati öneme sahip olduğunu, ancak Boeing'in 2012 yılında inşa etmeye başlamasından bu yana önemli gecikmeler yaşadığını söyledi.

Geçtiğimiz ay SLS'nin, harcanan 12 milyar dolara rağmen bir türlü bekleneni vermediği, roketin ilk test uçuçşu için planlanan 2020 yılında da fırlatılamayacağını açıklanmıştı.

Yine de Gerstenmaier, kurumun gerekli desteği aldığını varsayarak 2024 insanlı bir ay inişinin mümkün olduğuna inandığını söyledi.