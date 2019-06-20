NASA'dan Bennu'ya yakın markaj 

Yapılan açıklamaya göre, NASA Bennu’nun fotoğrafını Dubai’deki Burj Khalifa binasının yerden yüksekliğinden bile daha yakın bir mesafeden çekmeyi başardı. Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen ‘Bennu’ isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ni (NASA) harekete geçirdi. Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu’yu “riskli” kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA’nın öncelikli planı Bennu’nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.