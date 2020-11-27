27 Kasım 2020 Cuma 17:31 | Son Güncelleme:
NASA Soho 25 uydusu görüntüledi: Güneş yüzeyinde Dünya'dan büyük lekeler
DHA
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı, Soho 25 uydusuyla Güneş'in yüzeyindeki dev güneş lekesini görüntüledi. Dev lekenin güneşteki Güneşin fotosfer katmanında oluşan görece soğuk manyetik anomalilerden oluştuğu açıklandı.
Güneş'in Dünya'ya bakan tarafında, en büyüğü Dünya’dan birkaç kat büyüklükte bir grup güneş lekesini görüntülendi.
DHA'da yer alan habere göre, Güneş lekesinin, Güneşin fotosfer katmanında oluşan görece soğuk manyetik anomalilerden oluştuğu belirtildi.
Görece soğukluğun, yani parlaklığın sebebinin ise manyetik alanın, fotosferdeki ışınım miktarını azaltmasından kaynaklandığı ifade edildi.