  • $6,0626
  • 6,789
  • 250.506
  • 85.348
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13

NASA: salı günü düşen göktaşı nükleer bomba gücüne sahipti

NASA: salı günü düşen göktaşı nükleer bomba gücüne sahipti

NASA geçtiğimiz salı günü Büyük Avustralya Körfezi'ne düşen ve birçok kişi tarafından görülebilen göktaşının küçük nükleer bir bomba gücüne sahip olduğunu açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

21 Mayıs Salı günü Avustralya'nın güney sahilinde gerçekleşen göktaşı hadisesi gece gökyüzünü aydınlattı. NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'ne (CNEOS) göre, meteor atmosfere saniyede 11 buçuk kilometre hızla girdi ve 300 kilometre hızla düştü. Ancak ateştopu astmosfere girdiği anda gökyüzünde küçük bir nükleer bombaya eşit olacak kadar enerji saldı.

CNEOS göre göktaşı atmosfere 1,6 kiloton veya 1,600 ton TNT kuvveti ile girdi.

Curtin Üniversitesi'nden Profesör Phil Bland, göktaşının için önemli bir hasara yol açmayacak kadar yüksekte patladığını söyledi.

2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk Oblastı'na 20 metre çapında bir göktaşı girmiş atmosferdeki patlamasıyla camlar parçalanmış ve 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

Profesör Bland, “Küçük bir nükleer silah menzili içinde. 31,5 km yükseklikte patladığı için zarar vermedi.” dedi.

NASA Havacılık ve Uzay Mühendisliği mühendisi Dr. Steve Chesley, meteorun küçük bir araba büyüklüğünde olabileceğini tahmin ediyor ancak hipersonik hızlarda atmosfere girmesi göktaşının parçalanmasına ve dağılmasına neden oldu.

Galatasaray´la Anlaştığı İçin Ölüm Tehditleri Alan Ünlü Futbolcu Kim?

Hak Eden Hak Ettiğini Bulur

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın az bilinen gerçekleri

Bayramda yola çıkacaklara tavsiyeler: Geç kaldı desinler, geçmiş olsun demesinler

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.