NASA: salı günü düşen göktaşı nükleer bomba gücüne sahipti

TM Dijital Haber Merkezi

21 Mayıs Salı günü Avustralya'nın güney sahilinde gerçekleşen göktaşı hadisesi gece gökyüzünü aydınlattı. NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'ne (CNEOS) göre, meteor atmosfere saniyede 11 buçuk kilometre hızla girdi ve 300 kilometre hızla düştü. Ancak ateştopu astmosfere girdiği anda gökyüzünde küçük bir nükleer bombaya eşit olacak kadar enerji saldı.

CNEOS göre göktaşı atmosfere 1,6 kiloton veya 1,600 ton TNT kuvveti ile girdi.

Curtin Üniversitesi'nden Profesör Phil Bland, göktaşının için önemli bir hasara yol açmayacak kadar yüksekte patladığını söyledi.

2013 yılında Rusya'nın Chelyabinsk Oblastı'na 20 metre çapında bir göktaşı girmiş atmosferdeki patlamasıyla camlar parçalanmış ve 1000'den fazla kişi yaralanmıştı.

Profesör Bland, “Küçük bir nükleer silah menzili içinde. 31,5 km yükseklikte patladığı için zarar vermedi.” dedi.

NASA Havacılık ve Uzay Mühendisliği mühendisi Dr. Steve Chesley, meteorun küçük bir araba büyüklüğünde olabileceğini tahmin ediyor ancak hipersonik hızlarda atmosfere girmesi göktaşının parçalanmasına ve dağılmasına neden oldu.