Musk: Mars'a insan taşıyabilecek roketi 2-3 ay içinde fırlatabiliriz

TM Dijital Haber Merkezi

Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 2023’te Ay’ın etrafına ve ilerleyen zamanlarda ise Mars’a göndermeyi planladığı insanlı uzay aracı Starship’in ve Super Heavy Rocket'in ilk uçuşunun 2-3 ay içinde yapılabileceği bildirildi.

SpaceX’in CEO'su Elon Musk resni Twitter hesabından, "Şimdi Starship SN1'i inşa ediyoruz. SN20'ye ya da Starship V1.0'a kadar geliştireceğimiz her prototipte küçük iyileştirmeler yapacağız." açıklamasında bulundu.

Super Heavy Rocket, Starship gemisini yörüngeye taşıyan güçlendirici. Amacı ise, Falcon 9 ile Falcon Heavy roketlerini ve Dragon uzay aracını daha ekonomik olacak tek bir sistemle değiştirmektir. Uyduları yörüngeye ya da ötesine taşıyacak, kargo ve astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıracak ve hatta Ay'a ya da Mars'a malzeme veya keşif araçları götürecek. Ayrıca gezegenler arasında uzun süreli seyahatlerde 100 kadar insan taşıyabilecek.

Sistem ticari uçuşlara başlamadan önce, SpaceX'in birkaç deneme uçuşu gerçekleştirmesi gerekiyor. Nisan ayında, aracın motoru kısa bir süre için ateşlenerek ilk testi yapılmıştı.

Önümüzdeki aylarda yapılacak testlerde aracın hem yeniden iniş sistemi hem de yeniden kullanılabilirliği sınanacak olduğundan, bunların en önemli testlerden birkaçı olduğu vurgulanıyor.

SpaceX Ticari Satış Başkan Yardımcısı Hofeller, konuyla ilgili olarak konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu yıl ve gelecek yıl ile ilgili umutlarımız var. Hedefimiz, aracın gelecek yılın sonuna kadar ya da 2021'in başında tam operasyonel olması ve müşterilerimizin ürünlerini hızlı bir şekilde yörüngeye ulaştırmak.”