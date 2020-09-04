MSI, iş odaklı Summit serisi laptoplarını ve yeni logosunu tanıttı

Yüksek performansı ve yenilikçi laptoplarla gündem olan MSI,başlıklı ilk sanal etkinliğinde iş hayatına hitap eden yüksek performanslı yeni bir ürün ailesini tanıttı. 11.Nesil Intel işlemcilerle güçlendirilmişserisi laptoplar kullanıcı üretkenliğini desteklerken COVID-19 nedeni ile tırmanışa geçen uzaktan çalışma durumuna mükemmel uyum sağlıyor.MSI, yeni Summit serisi laptoplarda "" anlamına gelen “” terimi kullanırken, liderlerin bir araya gelmesini, en üst seviyede kararlılık ve yeteneği sembolize ediyor. Görsel profili, minimalist ve modern tasarım felsefesini takip ediyor ve günümüz iş hayatının şıklığını yeni laptoplarında uygulamaya çalışıyor.MSI, Summit serisi laptoplarla kurumsal ve bireysel profesyonel kullanıcıların temel sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Örneğin 11.nesil Intel işlemci ve Intel'in bugüne kadar ürettiği en güçlü dahili grafik yongası olan Intelile taşınabilirlik ve performansı arttırılmış iş laptop çözümü sunuyor. Her iki donanım da Summit serisinin aluminyum kasası ve askeri standartlardaki dayanıklılığı ile bir araya getiriyor.sayesinde kurumsal seviyede güvenlik sağlanarak hem bireysel hem de iş verilerinin güvenliği sağlamayı hedefliyor. Böylelikle hem sağlam hem güçlü hem de güvenilir bir laptop ortaya çıkmış oluyor.