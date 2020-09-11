MSI Immerse GH50: Titreşimin gücüne tanık olacaksınız

MSI Immerse GH50, standart bir tasarım sunmuş olsa da gayet konforlu ve kaliteli bir deneyim sunuyor. Öncelikle kulak kabı ve taç kısmında kumaştan ziyade deri yumuşak bir yüzey tercih edilmiş. Deri olması elit bir görüntü sağlarken ayrıca sağlık açısından kumaşa oranla temizlenme konusunda kolaylık sağlıyor.

Taç kısmı her kafaya uygun olarak uzayabilen yapısı sayesinden kulaklık oturaklı şekilde takılabiliyor. Böylelikle dışardaki sesi içeri vermek, içerdeki sesi dışarı vermek konusunda ciddi bir yalıtım sağlanıyor.

Taç kısmının iç yüzeyinde yine deri yumuşak yüzey tercih edilmesi kafanızın ağrımasını engellerken kulaklığı kullanım konusunda konforu üst seviyeye çıkarıyor. Kulaklığın gövdesinde gayet sağlam duran metal kullanılması kulaklığın elde kırılacak korkusunu ortadan kaldırıyor. Gayet oturaklı ve sağlam yapısı kulaklığın kolay kırılmayacağı konusunda güven veriyor.

Kulak kaplarının dış yüzeyinde parlak olması ledlerin daha net ve şık görünmesine olanak sağlıyor. Özellikle ledlerin parlak yüzeyden yansıması dış yüzeyde bir derinlik oluşturuyor. Ayrıca kulaklık katlanabilir yapısı sayesinde taşıma kolaylığı sağlıyor.

Kulaklık kablosu 2,2 metre, altın kaplama konektörlü ve örme bir yapıya sahip. USB 2.0 bağlantısı bulunan kulaklık bu sayede hem ledlere giden enerjiyi sağlıyor hem de 7.1 ses verebiliyor. Ayrıca kablo üzerinde titreşimi, 7.1 ses kalitesini, ses seviyesini ayarlama ve mikrofonu susturma tuşları bulunan bir anahtar bağlı. Bu anahtar oyuncu kulaklıklarının olmazsa olmazı.

Kablonun sert olması sık sık kablonun birbirine dolanmasına sebep oluyor. Bazen kullanım sırasında kabloyu düzeltmeyle uğraşılabiliyor ama bir düzen sağladıktan sonra varlığı bile unutulabiliyor. Kabloya alışana kadar bu konuda biraz zorluk yaşanabiliyor.

Kulaklığın mikrofonu 3.5mm jak bağlantısı ile tak-çıkar bir yapıya sahip. Yani mikrofonu kullanmak istemediğinizde kolay bir şekilde çıkarılabildiği gibi kullanmak istediğinizde geri takılabiliyor. Ayrıca kulaklık esneyebilen bir yapıya sahip. Yukarı-aşağı ayarlanamıyorum fakat esneyebilmesi sayesinde uzaklaştırıp yakınlaştırılabiliyor. Gönderilen ses kalitesi ile görünenden çok daha iyi ve kaliteli.

DONANIM VE PERFORMANS

MSI Immerse GH50 bağlantı tipi olarak USB 2.0 kullanıyor. Kulaklık bu sayede kulaklıkta bulunan ledlere ve titreşim motoruna güç sağlarken 40mm kulaklık sürücülerinden sonuna kadar faydalanılabiliyor. Bu şekilde sanal 7.1 surround ses alınabiliyor. Kulaklığın frekans aralığı 20 Hz - 20 KHz aralığında ve bu aralık hem tiz hem de bass’larda dinlediğiniz ses daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. Bu ses kalitesi, rekabetçi bir oyun sırasından gözleriniz kapalı olsa dahi rakibinizin yerini elinizle koymuş gibi buluyorsunuz.

Özellikle basların oyun olduğu bir oyun oynarken ya da film izlerken titreşimin de etkisiyle adeta sinema salonunda filmi izliyor ya da oyunun ortamında gerçekten varmışsınız hissiyatına kapılıyorsunuz. Bir teknolojik üründe titreşimin bu kadar iyi kullanılmasına ilk kez bu kulaklıkla şahit olabilirsiniz. Mikrofonun en güçlü olduğu yanı da zaten titreşimin bu kadar iyi kullanılması.

Immerse GH50’de bulunan RGB Mystic ledler sayesinde milyon renk ve çeşitli efektlerle oyun deneyiminiz çok daha eğlenceli hale geliyor. MSI Dragon Center programı sayesinde ledlerin renkleri ve efektleri düzenlenebiliyor. Ayrıca ekolayzer, baslar, tizler, mikrofon ayarları vs. bir çok sesle alakalı ayarlar da Dragon Center üzerinden yapılabiliyor. Desteklenen oyunlarla bağlantı kurarak, MSI tarafından düzenlenmiş ayarlar da kullanılabiliyor.

SONUÇ

MSI Immerse GH50 ne vaat ediyorsa hepsini hakkıyla yerine getiren bir kulaklık. MSI, oyunculara özgün bilgisayar bileşenleri konusunda yılların verdiği tecrübeyi şimdi de Immerse GH50’de ortaya koyuyor. Yeni bir oyuncu kulaklığına ihtiyacınız varsa ve çok yüksek paralar vermek istemiyorsanız Immerse GH50 sizin için uygun olabilir. Çeşitli çevrimiçi satış sitelerinde 750-900 TL arası fiyat aralığında satılan MSI Immerse GH50 günümüz koşullarında fiyatına göre alınabilecek en iyi kulaklıklardan biri.