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14 Eylül 2020 Pazartesi 14:56 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı! ASELPOD görüyor, TSK vuruyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığının gece, gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla başlatılan Hedefleme Podu Projesi kapsamında geliştirilen ASELPOD seri üretim kabul test uçuşları devam ediyor.

ASELSAN'ın modern savaş uçakları için geliştirdiği milli hedefleme ve işaretleme podu olan ASELPOD'un test uçuşları tüm hızıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, " ASELPOD seri üretim kabul test uçuşları 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından icra edilmeye devam etmektedir." açıklamasına yer verildi.

ASELPOD'UN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Savaş uçakları için tasarlanmış yeni nesil, çok algılayıcılı hedefleme podu olan ASELPOD, modern savaş uçakları için özgün olarak geliştirilen hedefleme sistemi, uçakların etkinliği konusunda çarpan etkisi yaratıyor.

LAZER GÜDÜMLÜ MÜHİMMATLAR HEDEFE YÖNLENDİRİLİYOR

ASELPOD'da kızılötesi kamera ile pilotlar, saldırı gerçekleştirilecekse lazer işaretleme birimi kullanılarak lazer güdümlü mühimmatlar hedefe yönlendirilebiliyor. ASELPOD, hareketli ya da sabit hedeflere kilitlenilmesini sağlıyor.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

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