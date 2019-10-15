Milli savunma sanayiinden tam destek: Teknoloji üretmeye devam edeceğiz

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ülkemizin tam bağımsızlığı adına, en önemli önceliğimiz devletimizin ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasıdır. Ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda yılmadan teknoloji geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz” dedi. Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini açıkladı.

DEVLETİN YANINDAYIZ

Bayraktar, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı tüm varlığımızla destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Harekatın başlamasıyla NATO Anlaşması’nın 5’inci maddesi gereği fiilen destek vermesi gereken NATO ülkelerinin bir kısmının Türkiye’ye silah satışını askıya alma kararlarına karşı devletin ve ordunun yanında yer aldıklarını belirten Haluk Bayraktar, şunları söyledi: “1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, NATO üyesi olan ülkemiz, o yıllarda diğer NATO üyesi ülkelerden silah yedek parçası tedarik edememiş ve zor durumda bırakılmıştır. İşte o yıllarda savunma endüstrisinin hızla kurulması kararı verilmiştir.”

46 BİN ÇALIŞANI VAR

bayraktar, SAHA İstanbul’un, bünyesindeki 11’i üniversite olmak üzere 413 üye ve 46 bin nitelikli çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olduğunu söyledi.

5 BİN 500 FİRMAYA ULAŞTI

Haluk Bayraktar, son 15 yılda yapılan hamlelerle Türkiye’nin artık kendi insansız hava aracını (İHA), silahlı insansız hava aracını (SİHA), milli gemilerini, taarruz helikopterlerini, topunu, roketini, füzesini, piyade tüfeğini, zırhlı araçlarını, elektronik sistemlerini ve yazılımları geliştiren ve üreten bir ülke konumuna ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: “1500 Ar-Ge merkezi, 150 binden fazla Ar-Ge personeli, 80’e yakın teknopark ve 5 bin 500 teknoloji firmasıyla Türkiye, bölgenin teknoloji geliştiren ve üreten en büyük ülkesi. SAHA’yla etkinliğimiz artacak.”