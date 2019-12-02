Milli muharip uçağında önemli gelişme! Tarih verildi

Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı" kapsamında bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Savunma ve havacılık ihracatında erişilecek rakamların Türkiye'nin dünyadaki etkinliğinin, teknoloji konusundaki derinliğinin ispatı ve duyurulması anlamına geldiğini belirten Demir, bunun ülkenin yurt dışındaki teknoloji seviyesi algısını da değiştireceğini söyledi.

Demir, burada geliştirilen teknoloji ve modellerin diğer sektörlere de olumlu etki edeceğini vurguladı.

Elektrikli otomobil konusunda yürütülen çalışmalara savunma sanayisinin katkıda bulunabileceğini ifade eden Demir, bunun yanında savunma sanayisinin de bu çalışmalardan yararlanması ve birlikte Ar-Ge yapılmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Demir, "Savunma sanayisinde kullandığımız bazı ürünlerde elektrikli motorların geleceğini biliyoruz. Bu konuda geleceğe yönelik bazı çalışmalarımız var" dedi.

Savunma sanayisinde yurt dışından temin edilen ürünlerle ilgili sorular üzerine Demir, şöyle konuştu:

"Son dönemde çeşitli taleplerde yavaşlamalar, süre uzatmaları, bazı ürünlerin gönderilmemesi gibi tavırlarla karşılaştık. Bunlar uzun vadede bizim için faydalı oldu. Alt bileşenlerdeki çok detay ürünlerde dikkatimizden kaçmış bir konunun yabancı bağımlılığını gördüğümüzde yerlileştirmekle ilgili derhal harekete geçme fırsatı bulduk. 'Şunu geciktiririz, bunu sonra veririz' veya 'vermeyiz' gibi tavırlar bizim için işaret fişeği anlamına geliyor. Bunu duyunca bir anlamda uyanmış oluyoruz. Bazen şirketler bu yabancı bileşenleri gözden kaçırabiliyorlar. Yerlileştirmede öncelik sıramız var. Her ürüne bir anda saldıramıyorsunuz. Nelere öncelik vereceğimiz konusunda bunlar mesaj veriyor."

Türkiye'nin bir dizi alanda dünyada en iyi ya da en iyiler arasında olabileceğine işaret eden Demir, "Türkiye, elektronik harp, elektromanyetik sistemler, lazer, yapay zeka ve yazılım gibi bir dizi alanda ortaya koyacağı gayret ve yatırımla dünyayla at başı gidebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ATAK'IN YERLİ MOTORU 2020 SONUNDA ÇALIŞACAK

Milli Muharip Uçak'ın 2023'te hangardan çıkacağını, yer testleri ve motor testlerinin başlayacağını aktaran Demir, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönül rahatlığıyla bir filo olarak kullanması 2028-2029 gibi düşünülüyor" diye konuştu.

(AA)