Mars'ta ilk kez deprem tespit edildi

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 26 Kasım 2018’de Mars’ın iç yapısını keşfetmek amacı ile gönderdiği InSight uzay aracı, sismik araştırmalar, jeodezi ve ısı taşınımını kullanarak Mars’ın iç yapısını keşfediyor.

InSight'ın, Fransız yapımı sismometresi aralık ayında kızıl gezegenin yüzeyine bırakılmış, şubat ayı başında da devreye alınmıştı. InSight, Mars'ın yüzeyini dinlemeye başladı. Son olarak, 6 Nisan'da sismometre zayıf ama belirgin bir sismik sinyal saptadı. Bilim adamları, rüzgâr gibi bazı dış etkenlerden dolayı değil, dünyanın içinden gelen bir yer sarsıntısı gibi olduğu sonucuna vardı.

Fransız uzay ajansı CNES tarafından geliştirilen sismometre misyonunun baş araştırmacısı Philippe Lognonné, "İlk mars depremimiz için aylardır bekliyoruz. Sonunda Mars'ın hala sismik olarak aktif olduğuna dair bir kanıtı olması çok heyecan verici. Daha fazla çalıştıktan ve verilerimizi modelledikten sonra ayrıntılı sonuçlar paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

NASA ile birlikte incelemelerde bulunan Fransız bilim adamları, Mars'ta meydana gelen depremlerin Ay'da meydana gelenlere benzediğini bildirdiler.

NASA'ın California Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratory'den (JPL) InSight Baş Araştırmacısı Bruce Banerdt, "InSight'ın ilk okumaları, Apollo misyonları ile başlayan bilimi sürdürmektedir. Şimdiye kadar arka plan gürültüsünü topluyoruz, ancak bu ilk olay resmen yeni bir alanı başlattı: Mars sismolojisi.” ifadelerini kullandı.

Insight görevinde ayrıca Mars'ın iç mekânı hakkında ek bilgi sağlamak için yüzeyi beş metreye kadar kazmak üzere tasarlanan ve "köstebek" olarak adlandırılan sondaj aletinin görevi de devam ediyor. İki ay önce yüzeyi kazmaya başladıktan kısa bir süre sonra, köstebeğin ilerlemesi durdu ve bilim adamları sondanın ilerlemesini engelleyen bir kayaya mı yoksa bir çakıl tabakasına mı çarptığını araştırıyorlar.