LG'den radikal karar! O ülkede telefon üretimini durduruyor

Geçici olduğu düşünülen bu kararın ardından şirketin üretimi Vietnam'daki mevcut tesisine kaydırması bekleniyor. Zarar eden akıllı telefon bölümünü ayakta tutabilmek adına böylesi bir adım atmayı tercih eden LG, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde 72.5 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Şirketin zarar eden telefon bölümü ise geçen sene 700 milyon doların üzerinde zararla yılı kapattı.

LG'nin Güney Kore ve Vietnam dışında Çin, Brezilya ve Hindistan'da da telefon üretimi yapan tesisleri bulunuyor. Güney Kore'de bulunan dev fabrika ise LG'nin toplam telefon üretiminin yüzde 20'sini oluşturan amiral telefonlarının üretimini üstleniyordu.

DHA