Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Leonardo da Vinci'nin robotu üretildi

Leonardo da Vinci'nin robotu üretildi

Leonardo da Vinci'nin robotu üretildi

Osaka Üniversitesi, Fujikin şirketiyle iş birliği yaparak İtalyan sanatçı ve bilim insanı Leonardo da Vinci’nin robotunu üretti.

Osaka Üniversitesi, Fujikin şirketiyle iş birliği yaparak geleceğin bilim insanlarını eğitmek için İtalyan sanatçı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'nin robotunu üretti.

Leonardo da Vinci'nin robotu, Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’ne katılanlara tanıtıldı.

Fujikin Pazarlama Müdürü Kouichi Nakamura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Da Vinci’nin bilimsel çalışmalarının günümüze ışık tuttuğunu söyledi.

İlkokul öğrencilerine bilimi sevdirmek, onlara Da Vinci’nin çalışmalarını kendi ağzından basit şekilde anlatmak amacıyla robotunu ürettiklerini anlatan Nakamura, “Böylece öğrencilerin eğlenerek ve heyecan duyarak bilimi öğrenmelerini sağlarken, aynı zamanda geleceğin bilim insanlarını da eğitiyoruz” yorumunu yaptı.

İNGİLİZCE, JAPONCA, İTALYANCA KONUŞABİLİYOR'

İlkokul öğrencilerinin sadece kitap okuyarak bilimi tam anlayamayacağını belirten Nakamura, öğrencilerin robota ilgilerinin sevindirici olduğunu, robotunun İngilizce, Japonca ve İtalyanca konuşabildiğini bildirdi.

Vinci’nin robotunun bugün sadece belli bir bilgiyi tekrar edebildiğini aktaran Nakamura, robotun insanların sorularına cevap vermesini ve Google ile bağlantı kurmasını sağlayacaklarını söyledi.

Robotun Osaka Üniversitesi ile üretildiğini anlatan Nakamura, milletlerin tarihi kişiliklerini robotlaştırma yönünde bir çalışmaları olduğunu ifade ederken bir sonraki robot projelerinin Albert Einstein'ın robotu olacağını belirtti.

Nakamura, Japonların eskiden beri disiplinli bir şekilde bir şeyler üretmeyi sürdürdükleri için bugün bilim ve teknoloji de ileride olduğunu da kaydetti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'nin bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim
Ünlü CEO'dan Selena Gomez'e 'özel' teklif
<p>TM Dijital Haber Merkezi</p> <p>ABD Dışişleri Bakanlığı , Raytheon firması tarafından üretilen

Almanya ABD´den 122 Milyon Dolarlık Füze Alıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hamzabeyli sınır kapısındaki yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yerli helikopter GÖKBEY ilk 'gerçek' uçuşunu yaptı