Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0859
  • 7,6964
  • 388.026
  • 97845.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Kovid'i kanı temizleyerek tedavi edecekler

Kovid'i kanı temizleyerek tedavi edecekler

Kovid'i kanı temizleyerek tedavi edecekler

Kanadalı bir grup bilim insanı, Kovid-19'a karşı kanın temizlenmesinde kullanılan diyaliz makinesiyle farklı bir tedavi metodu geliştirdi.

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, diyaliz cihazının, hastanın beyaz kan hücrelerini, vücudun Kovid-19’a verdiği yanıtla ilişkili bir semptom olan hiperinflamasyon ile savaşmak için yeniden programlayarak çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, yeni tedavinin, virüsün ağır hastalarda bir sitokin fırtınasına neden olabileceğini gösteren kanıtlara dayandığı vurgulandı. Yeni tedavinin London Üniversite Hastanesi ile Victoria Hastanesi’nde durumları kritik 40 gönüllü Kovid-19 hastası üzerinde test edileceği bildirildi.


'Mini tank' için seri üretim başlıyor

'Mini tank' için seri üretim başlıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

30 yıl sonra açtılar! Bakın içinden ne çıktı?

Sarımsak o hastalığa sebep olabilir