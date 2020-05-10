Kovid'i kanı temizleyerek tedavi edecekler

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, diyaliz cihazının, hastanın beyaz kan hücrelerini, vücudun Kovid-19’a verdiği yanıtla ilişkili bir semptom olan hiperinflamasyon ile savaşmak için yeniden programlayarak çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, yeni tedavinin, virüsün ağır hastalarda bir sitokin fırtınasına neden olabileceğini gösteren kanıtlara dayandığı vurgulandı. Yeni tedavinin London Üniversite Hastanesi ile Victoria Hastanesi’nde durumları kritik 40 gönüllü Kovid-19 hastası üzerinde test edileceği bildirildi.