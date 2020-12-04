Konuşan CV'ler geliyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan hızlı dijital dönüşüm, şirketlerin işe alım politikalarında da etkisini gösteriyor. IK 4.0 olarak adlandırılan bu süreçte işe alımlarda dijital mecraların kullanımı yükselirken, bu amaca yönelik online yöntem ve hizmetlerin sayısı da artıyor. Yeni normalde iş başvurusu yapan adaylarla işverenler, yönetici odalarının yerine videolu mülakat uygulamaları üzerinden bir araya geliyor. Bu uygulamalardan biri CVbenim. Girişimci Ezgi Yalçın tarafından geliştirilen bu yazılımla iş arayan adaylar, kariyer sitelerine yaptıkları yazılı CV başvurularına kendilerini anlatan 90 saniyelik bir video ekleyip, iş bulma olasılığını yüzde 100 artırıyor. Güray Yolukar, Çınar Ergin, Gökhan Er ve Ayhan Yalçın isimli 4 Türk yazılımcı tarafından geliştirilen videolu mülakat uygulaması Jobuum sayesinde ise İK yöneticileri önem verdikleri konuları yüz yüze görüşmeden tek yönlü video mülakatla görüp değerlendirebiliyor. Uygulama bu özelliği sayesinde iş arayanları hiç işe alınma ihtimali olmayan görüşmelerden, insan kaynakları yöneticilerini de ardı arkası bitmeyen verimsiz mülakatlardan kurtarıyor.

İŞ ODAKLI TANIŞTIRIYOR



‘12 Dakika’ isimli uygulama da tamamen iş odaklı tanışma ortamı sunuyor. Uygulama üzerinden bir araya gelen binlerce girişimci, yatırımcı veya uzman; ne hizmet sunduğunu ve ne aradığını belirterek profil oluşturuyor ve istediği kişiye toplantı daveti gönderebiliyor. Yalnızca 12 dakikalık birebir görüntülü görüşmeler sayesinde dilediğiniz kişiyle dijital ortamda tanışılıyor.

6 SANİYEDE KARAR VERİLİYOR



Küresel rekabet arenasında şirketler nitelikli ve dijital çağa uygun becerilere sahip çalışan bulmakta güçlük çekiyor. Dünyanın önemli araştırma şirketlerinden Gartner’ın yaptığı bir araştırmaya göre, insan kaynakları liderlerinin yüzde 46’sı çalışanlarının gelecekteki performansı sağlamak için gerekli becerilerden yoksun olduğunu düşünüyor. Yine araştırmalara göre insan kaynakları yöneticileri bir adayın CV’sini incelemek için en fazla 6 saniye vakit ayırıyor. Bu nedenle iş arayan adayların iş başvurusu yaparken kendilerini en iyi anlatacak CV’leri oluşturmalarında fayda var.

SAKIN BU HATALARI YAPMAYIN!



İş başvurusu konusunda adaylar ve işverenlerin yaptığı belli başlı hatalar şöyle sıralanıyor: “İş arayan adaylar başvuracağı şirketle ilgili hiçbir ön hazırlık veya araştırma yapmıyor. CV’lere ön yazı veya açıklama eklemiyor. Fotoğraf koymuyor ve ya sosyal medyada kullandıkları gayri resmi fotoğrafları kullanıyor. Bunlar adayların başarı şansını düşürüyor. İşverenler ise aradıkları adayları doğru tanımlayamıyor. Örneğin hem deneyimli bir çalışan isteyip hem de 35 yaş kriteri konuyor.”