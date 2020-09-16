Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete artık konsollarda

Geliştiriciliğini Squad, yayıncılığını Private Division’ın yaptığı ve Take-Two Interactive’de dağıtımcılığını üstlendiği Kerbal Space Program, 2015 yılında PC kullanıcıları için piyasaya çıktığından beri severek oynanıyor. Konsollar için piyasaya sürülen Kerbal Space Program oyununun yanında daha önceden PC için çıkmış iki genişleme paketi History and Parts Pack ve Breaking Ground'un da dahil olduğu indirimli paket Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complet dijital olarak yayınlandı.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete, temel oyundaki tüm içeriği bir araya getiren en büyük Kerbal konsolu paketi ana oyunun yanında, tarihi olaylardan esinlenmiş ek görevler, fırlatma alanları ve kıyafetler sunan History and Parts Pack ile yeni robotik parçalarla, bilimsel veri toplamanıza yarayacak genişletilmiş alet seçenekleri sunan Breaking Ground'u barındırıyor.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete Playstation Store ve Microsoft Store’da 269 liraya satılıyor.