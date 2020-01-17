Kendisiyle savaşan kanser hücreleri

Son yıllarda doktorlar kanserle mücadelede hastaların kendi bağışıklık sistemini harekete geçiren tedavi biçimi immünoterapiyi kullanmaya başladı. Bu teknik kanser hücreleriyle mücadeleye alışık T-hücreleri olarak anılan akyuvarları harekete geçiriyor. Ancak bu yöntem uygulanan hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde başarılı oldu. Bilim adamları da bunun sebebini araştırmaya başladı. Nature dergisinde yayınlanan üç makale, bazı tümörlerin kanserle mücadelede vücuda destek olan bağışıklık hücreleriyle dolu “fabrikalar” olduğunu ortaya koydu.

Kanser hücrelerindeki antikorların bölünmeleri resmedildi.

EĞİTİM ALAN ASKER GİBİLER

Buna göre araştırmalar immünoterapiye olumlu yanıt veren durumlarda bazı tümörlerin içinde bulunan üçüncü derece lemfoyid yapıları (TLS) anahtar oluşum olarak gösterdi. Araştırmalara katılan Paris Üniversitesi’nden Profesör Doktor Wolf Fridman TLS’lerin “okul ya da fabrikaya” benzediğini söyledi. Fridman, “Hücreler TLS olan okullarda eğitim almak zorunda.” diyerek akyuvarların burada kanser hücrelerini tanımayı ve onlara saldırmayı öğrendiğini söyledi. Araştırmacıların keşfettiği önemli bulgulardan birisi de kanserle mücade eden bağışıklık hücrelerinin T-hücrelerinden ibaret olmadığı. Çalışmaları gerçekleştiren doktorlar TLS’lerin kanserle savaşan, antikorlar üreten B-hücreleriyle dolu olduğunu fark etti. Araştırmacılardan Beth Helmink ise çalışmalarının B-hücrelerinin immünoterapideki rollerinin algısını değiştirdiğini aktardı. Helmink, “Bu çalışmalar ışığında, B-hücrelerinin sadece masum izleyiciler olmadığını ama anti-tümör bağışıklık cevabı sürecine önemli ölçüde katkı sağladıklarını bulduk.” dedi. Bilim dünyası bu buluş karşısında heyecanlı.