Kayıp Maya başkenti çiftlik alanında bulundu

Uzmanların aralarında piramit, kraliyet sarayı ve ayinlerin yapıldığı sahalar gibi yapıların kalıntılarına ulaştığı, ayrıca eski yazıtların olduğu anıtlar bulduğu kaydedildi. Arkeologlara göre Lacanja Tzeltal adının verildiği kazı alanında Sak Tz’i’nin kalıntıları bulunuyor. Bu topraklarda ilk yerleşimlerin M.Ö. 750 yılına ait olduğu belirtiliyor. Keşfin Maya Krallığı’nın tarihine ışık tutacağı umuluyor.