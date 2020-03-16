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Kayıp Maya başkenti çiftlik alanında bulundu

Kayıp Maya başkenti çiftlik alanında bulundu

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma grubu antik Maya Krallığı Sak Tz'i'nin kayıp başkentini Meksika'nın güneydoğusunda yer alan Chiapas eyaletinde bir çiftlik alanında ortaya çıkardı.

Uzmanların aralarında piramit, kraliyet sarayı ve ayinlerin yapıldığı sahalar gibi yapıların kalıntılarına ulaştığı, ayrıca eski yazıtların olduğu anıtlar bulduğu kaydedildi. Arkeologlara göre Lacanja Tzeltal adının verildiği kazı alanında Sak Tz’i’nin kalıntıları bulunuyor. Bu topraklarda ilk yerleşimlerin M.Ö. 750 yılına ait olduğu belirtiliyor. Keşfin Maya Krallığı’nın tarihine ışık tutacağı umuluyor.


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