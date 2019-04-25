Karanlık madde çalışmalarında 'şimdiye kadar kaydedilmiş en nadir olay' gözlemlendi

İtalya'daki XENON Collaboration adlı ekip, karanlık maddenin sırrını çözmek için özel olarak hazırlanan XENONIT adlı cihazda, bir protonun nötrona dönüşümünü gözlemlemeyi başardı. Yani, ksenon 124 (124Xe) izotopunun radyoaktif olarak bozunması gözlemlendi.

Bu gözlem sayesinde de kara maddeyi anlama yolunda bu önemli atılım gerçekleştirilmiş oldu.

Rensselaer Politeknik Enstitüsü’nün fizik bölümünde çalışan Yardımcı Doçent Ethan Brown, "Bu bozunumu, hareketli haliyle gördük. Bu şimdiye kadar doğrudan gözlemlenmiş en uzun ve en yavaş gerçekleşen süreç. Karanlık madde algılayıcımız, bunu gözlemleyecek kadar hassastı" ifadesini kullandı.

"Bu olaya tanıklık etmek inanılmazdı" diye Brown, bu olayın dedektörlerinin şimdiye kadar tespit ettiği en nadir şey olduğunu söyledi.