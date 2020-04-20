Karadelik etrafında yıldız keşfedildi

Almanya'da görevli Dünya Dışı Fizik Enstitüsü Müdürü Reinhard Genzel, 'Einstein'ın genel göreliliği, bir nesnenin diğerinin etrafına bağlı yörüngelerin Newton yer çekiminde olduğu gibi kapalı olmadığını ve ilerlemelerini öngörür' şeklinde bilgi vererek bir yıldızın karadelik etrafındaki bir yörüngeyi tamamlamasının 16 yıl alacağını söyledi.