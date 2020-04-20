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  3. Karadelik etrafında yıldız keşfedildi

Karadelik etrafında yıldız keşfedildi

Karadelik etrafında yıldız keşfedildi

Avrupa Güney Gözlemevi'nde gökbilimciler Atacama Çölü'nde gerçekleştirdikleri gözlemde, kara delik etrafında yıldız keşfettiler.

Almanya'da görevli Dünya Dışı Fizik Enstitüsü Müdürü Reinhard Genzel, 'Einstein'ın genel göreliliği, bir nesnenin diğerinin etrafına bağlı yörüngelerin Newton yer çekiminde olduğu gibi kapalı olmadığını ve ilerlemelerini öngörür' şeklinde bilgi vererek bir yıldızın karadelik etrafındaki bir yörüngeyi tamamlamasının 16 yıl alacağını söyledi.  


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