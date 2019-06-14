Jandarmanın keskin gözü 'Serçe'ye büyük ilgi

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde sergilenen teçhizat ve araçlar arasında en çok ilgiyi ASELSAN tarafından üretilen jandarmanın keskin gözü "Serçe" çekti.

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katıldığı törenle İl Jandarma Komutanlığı'nda kutlandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, törende yaptığı konuşmada Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güveni ile kamu düzeninin sağlanması hizmetleriyle Türk ulusunun takdirini kazandığını söyledi.

Törende başarılı personele ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Canalp tarafından ödül ve belgeleri verildi.

Uyuşturucu ve bomba arama köpeklerinin gösterileri sonrası jandarmanın kullandığı araç, gereç ve silahların sergilendiği stant gezildi.

Sergide en çok ilgiyi ASELSAN tarafından üretilen 6,5 kilogram ağırlığında, 30 dakika havada kalma, gece görüş ve termal görüşe sahip, 10 bin fit irtifası, lazer iniş destekli, hedefe kilitlenme ve 5 kilometre haberleşme menzili bulunan Serçe isimli insansız hava aracı çekti.

Sergiyi gezen Vali Canalp başta olmak üzere diğer konuklar "Serçe" hakkında görevli personelden bilgi aldı.

(AA)