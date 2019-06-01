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01 Haziran 2019 Cumartesi 00:41 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:54

Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının twitter hesabından, "Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız." başlığıyla yayınlanan klipte, Atak helikopterinin havadaki görüntülerine yer verildi.

Paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.

(AA)

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