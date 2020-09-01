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  3. İskeletinin tamamı bulunan dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından tamamlandı
01 Eylül 2020 Salı 10:09 | Son Güncelleme:

İskeletinin tamamı bulunan dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından tamamlandı

İskeletinin tamamı bulunan dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından tamamlandı
DHA

İngiltere'de iskeletinin tamamına yakını bulunan ilk dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından sonlandı.

İngiltere'de iskeletinin tamamına yakını bulunan dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından sonlandı. 

Yaklaşık 150 yıldır Scelidosaurus'un sırtlarında büyük kemik plakalar ve sivri dikenler olan Stegosaurlar ve zırhlı plakalara sahip Ankylosaurlar arasındaki kayıp halka olduğu düşünülüyordu. Tüm bunların ardından bilim insanları Scelidosaurus'un sadece Ankylosaurlar'ın atası olduğunu tespit etti.

İngiltere Jurassic'ten otçul zırhlı ornithischian dinozor cinsi olan Scelidosaurus erken Jurassic Döneminde, Sinemuryan'dan Pliensbach dönemlerine kadar 191 milyon yıl önce yaşamıştı.

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