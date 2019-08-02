Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6074
  • 6,2189
  • 252.749
  • 101900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. iPhone 11'e şaşırtan özellik!

iPhone 11'e şaşırtan özellik!

iPhone 11'e şaşırtan özellik!

iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 model cihazların ilk kez duyurulacağı etkinlikte dikkat çeken bir özellikleri de ortaya çıkacak: Apple Pencil

Son olarak 5. jenerasyon iPad Mini'lere de Apple Pencil desteği getiren şirket, bu kez önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen iPhone 11 serisi telefonlarına da bu desteği vermeyi planlıyor. Kalemli iPhone kullanmak ilk etapta kulağa oldukça tuhaf gelse de, yıllardır Samsung'un Galaxy Note serisiyle yaptığını Apple da benzer şekilde iPhone'larında gerçekleştirmek niyetinde. Kullanıcıları üzecek tek karar ise Apple Pencil'ların kutu içeriğiyle gelmeyeceği harici satılacağı haberi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Anne olmak için yürüyemeyecek!
Demet Akalın'dan alkışlanacak hareket! Tüm parayı bağışladı
Ünlü oyuncunun yeni imajı görenleri şoke etti
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım Halka dizisinden ayrıldı
Kemal Sunal Hakkında Bilinmeyenler
<p>Türk sinema tarihinin en büyük oyuncularından ve komedyenlerinden biri olan Kemal Sunal, içine ka

Kemal Sunal Hakkında Bilinmeyenler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu sorunun cevabı 1 mi, 16 mı?

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak... İmalatına başlandı