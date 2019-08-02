iPhone 11'e şaşırtan özellik!

Son olarak 5. jenerasyon iPad Mini'lere de Apple Pencil desteği getiren şirket, bu kez önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen iPhone 11 serisi telefonlarına da bu desteği vermeyi planlıyor. Kalemli iPhone kullanmak ilk etapta kulağa oldukça tuhaf gelse de, yıllardır Samsung'un Galaxy Note serisiyle yaptığını Apple da benzer şekilde iPhone'larında gerçekleştirmek niyetinde. Kullanıcıları üzecek tek karar ise Apple Pencil'ların kutu içeriğiyle gelmeyeceği harici satılacağı haberi.