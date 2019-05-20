Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0508
  • 6,7587
  • 247.918
  • 87.025
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. İnternetten gıda satışları yüzde 112 arttı

İnternetten gıda satışları yüzde 112 arttı

İnternetten gıda satışları yüzde 112 arttı

E-ticaretin toplam perakende pazarından aldığı pay hızla artıyor. 2019 yılına hızlı başlayan e-ticaret sektöründe geçen yıla göre en büyük artış, yüzde 112 ile gıda ürünleri grubunda yaşandı.

Gıda fiyatlarındaki dalgalanma, tüketicilerin hızla bilinçlenmesi, uygun fiyat arayışı, teslimat yarışına giren e-ticaret sitelerinin aynı gün teslimat seçenekleri ve yöresel ürünlere kolay erişim internetten gıda satışlarını artırdı. Türkiye’de yüzde 50’lik pazar payına sahip e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, alt yapısını kullanan sanal mağazaların 1 milyona yakın siparişini inceledi. Geçen yıla göre yüzde 112 artan online gıda satışları 2019’un ilk 3 ayında en hızlı büyüyen ürün kategorisi oldu. Aynı dönemde online dükkanların e-ticaret satışlarından elde ettikleri gelir ise yüzde 64 arttı. İnternetten gıda alışverişlerini en çok erkekler tercih ederken, sağlıklı beslenmek için organik ve yöresel ürünleri tercih eden tüketiciler, özellikle e-ticaret mağazalarına yöneliyor.

ŞEHİRLİ NÜFUSUN YÖRESEL VE ORGANİK ÜRÜNLERE TALEBİ HIZLA ARTIYOR

IdeaSoft’un incelemesine göre, yılın ilk çeyreğinde internetten gıda kategorisinde en çok; yöresel ürünler, organik gıdalar, ramazan paketleri, kurutulmuş gıdalar, reçel ve konserve satışı gerçekleştirildi. Sağlıklı beslenmek için organik ve yöresel ürünleri tercih eden tüketicilerin e-ticaret sitelerine yönelmesindeki en büyük nedenin ise fiyat karşılaştırma imkanı olduğu görüldü. Gıda kategorisindeki siparişler özellikle büyük illerden gelirken, Güneydoğu, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri en fazla gıda satışı yapan bölgeler oldu.
(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Fenerbahçe'nin yeni yengesi Burcu Özberk!
Nusret dünyaca ünlü DJ'in klibinde boy gösterdi
Trabzonspor´da forma giyen Albulkadir Parmak´ın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından paylaştığ

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak Ramazan Davulu Çaldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması

72'nci Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid damgası!