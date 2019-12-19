İnternete, Google'a ne oldu? İnternete neden girilmedi?

“İnternete neden girilmedi?” sorusu araştırılıyor. İnternete ne oldu? Vatandaşlar yaşadıkları olumsuzların ardından yapılan açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Google servisleri kesinti sorunu yaşandı. Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili açıklama yaptı.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili açıklama yaptı. Sayan’ın açıklaması şu şekilde:

Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir.

Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır.

USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir.

Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.

İNTERNET NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Google’da meydana gelen yavaşlamanın ardından vatandaşlar konunun nedenini araştırmaya başladılar.

Downdetector'da yer alan verilere göre Google'da yaşanan sorundan Türkiye ve Japonya en fazla etkilenen ülkeler oldu.

11:40 itibari ile Twitter üzerinden yorum yapan kullanıcılar erişim sıkıntısının sona erdiğini belirttiler.