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  3. Instagram yeni bölümlerinde reklam gösterimine başlayacak

Instagram yeni bölümlerinde reklam gösterimine başlayacak

Instagram yeni bölümlerinde reklam gösterimine başlayacak

Instagram, platform içinde belirlenecek yeni bölümlerde reklam gösterimine başlanacağını açıkladı.

Şuan sponsorlu içeriklerle gelir modeli yaratan Instagram, platform genelinde daha fazla reklamdan yararlanmak için çalışmalara başladı. Kullanıcıların yoğun olarak ilgilendiği 'Keşfet' bölümü üzerinde çalışan Instagram, yaptığı açıklamada söz konusu bölüm içine reklamların ekleneceğini duyurdu. Kullanıcılar, 'Keşfet' bölümüne girdiğinde doğrudan reklamla karşılaşmayacak ancak bir içeriğe dokunduğunda reklam görüntülenecek.

Reklamlar fotoğraf ve video formatında olacak. Kademeli olarak kullanıcılar için aktif hale gelecek olan yeni reklam sistemi, aynı zamanda Instagram'ın IGTV platformunu da kapsıyor.

(DHA)

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