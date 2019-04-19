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  3. Instagram'da yeni dönem! Artık sadece içerik sahibi görebilecek

Instagram'da yeni dönem! Artık sadece içerik sahibi görebilecek

Instagram'da yeni dönem! Artık sadece içerik sahibi görebilecek

Instagram'da kullanıcıların en çok dikkat ettiği 'beğeni' sayısı artık tarih oluyor. Instagram yetkililerinin yaptığı son teste göre artık 'gizli beğeni' özelliği kullanılacak. Böylece içeriklere gelen beğeniler yalnızca sahibi tarafından görülebilecek.

Instagram üzerinde tersine mühendislik çalışmaları yürüten ve bugüne kadar yayınlanmış pek çok özelliği aylar öncesinden duyuran Hong Konglu geliştirici Jane Wong, şirketin gizli beğeni sayısı özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. 
Wong, "Instagram, kullanıcılarının ne kadar beğeni aldıklarından ziyade, ne paylaştıklarına odaklanmalarını tercih ediyor" dedi. 

?Teknoloji sitesi Verge'e konuşan bir Instagram yetkilisi ise şirketin bu özellik üzerinde uzun süredir düşündüğünü söyledi. 

Söz konusu özellik kullanıma girdiğinde bir gönderinin ne kadar beğeni aldığını gönderi sahibi hariç kimse görüntüleyemeyecek. 

Instagram, beğeni sayısını gizleyerek hem kullanıcıların böyle bir rekabet içine girmemesini hem de daha fazla gönderi paylaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

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